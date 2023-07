Mercato : Le RC Lens annonce une belle surprise

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Avec les départs de Seko Fofana et Loïs Openda qui semblent déjà en très bonne voie, le RC Lens va perdre des éléments majeurs, ce qui pourrait être préjudiciable pour sa campagne en Ligue des Champions la saison prochaine. Mais Franck Haise semble réserver une bonne surprise avec le recrutement…

C’est un fait, cette saison 2022-2023 aura été riche en émotions pour le RC Lens, qui a réussi l’exploit de terminer deuxième de Ligue 1 derrière le PSG et ainsi de valider son ticket pour la prochaine Ligue des Champions. Mais le club nordiste en paye aujourd’hui le contrecoup, puisque ses meilleurs éléments tels que Seko Fofana et Loïs Openda devraient changer de club cet été. Et du coup, le RC Lens cherche à se renforcer de la meilleure des manières pour les remplacer.

Un transfert légendaire prend forme, le RC Lens passe à l’action https://t.co/NuqLvBadit pic.twitter.com/TpbobRQhsi — le10sport (@le10sport) July 9, 2023

Haise dit tout sur le mercato

Interrogé par France Football, Franck Haise, l’entraîneur du RC Lens, dévoile les méthodes du club nordiste pour son mercato : « La plupart du temps, je n'impulse pas. Une cellule est là pour ça. Et j'ai entièrement confiance en Samir Chamma (coordinateur technique), en Greg Thil. Je le dis souvent aux futures recrues : quand un joueur vient à Lens, ce n'est pas le choix du président ou le choix du directeur sportif ou le choix de l'entraîneur. C'est le choix d'un club », indique Haise.

Un gros joueur recruté cet été ?