Transfert historique, le RC Lens s’explique

Arnaud De Kanel

Le RC Lens est en grande forme sur le mercato. Les Sang et Or ont enregistré une arrivée record avec le transfert d'Andy Diouf pour 14M€. Un investissement historique qui s'explique de plusieurs façons. Grégory Thil et Franck Haise se sont justifiés.

Le début de mercato du RC Lens est très agité. Le club artésien devrait perdre ses deux joyaux Loïs Openda et Seko Fofana dans les prochains jours mais leurs remplaçants sont déjà trouvés. Recruté pour 14M€ en provenance de Bâle, un record pour les Lensois, Andy Diouf est présenté comme le successeur de l'actuel capitaine lensois qui devrait répondre aux sirènes de l'Arabie saoudite. Le RC Lens suivait le jeune tricolore depuis un bon moment.

«C'est un joueur très professionnel»

« La cellule recrutement le suit depuis un moment. Il a été élu meilleur jeune de la Ligue Europa Conférence et sort de plus de 4 000 minutes de temps de jeu (4 112 exactement). Il a beaucoup de maturité pour un milieu de 20 ans. C'est un joueur très professionnel, discipliné et doté d'un gros volume de courses. Il est capable d'évoluer dans plusieurs schémas tactiques, plusieurs positions au milieu. Cela permet d'enrichir les solutions de Franck Haise. Il est capable de se projeter dans le sens du jeu, avec une bonne qualité technique », a déclaré Grégory Thil, le directeur technique, pour L'Equipe . Le volume de jeu d'Andy Diouf a de quoi faire penser à Seko Fofana mais ce qui a tapé dans l'oeil de Franck Haise, c'est bien le pied gauche du milieu de terrain.

«Il coche les cases que l'on souhaitait