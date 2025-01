Mercato : Le RC Lens a signé un joueur à la Neuer

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec le transfert de Brice Samba à Rennes, le RC Lens a recruté un nouveau gardien. Suite à l’imbroglio Pau Lopez, c’est finalement Mathew Ryan qui a rejoint les Sang et Or en provenance de l’AS Rome. A 32 ans, l’Australien devrait ainsi être le nouveau numéro 1 dans les buts lensois. Et pour ceux qui le connaitraient pas, Ryan a notamment été comparé à un certain Manuel Neuer.

Le RC Lens tient son nouveau gardien et il s’appelle Mathew Ryan. A 32 ans, l’Australien a rejoint le nord de la France ces derniers jours. « Du haut de ses 454 matchs en professionnel, Mathew Ryan est un renfort de poids pour l’effectif artésien. Ce gardien référencé s’est affirmé depuis plus d’une décennie comme l’un des meilleurs joueurs d'Australie, voire du continent océanien », faisait savoir Pierre Dréossi, directeur général du RC Lens, après la signature de Ryan.

Un départ surprise pour le RC Lens ! 🚨 Brice Samba file au Stade Rennais, un coup dur pour l'équipe. Quelles stratégies à venir ?

https://t.co/AXhBs2rnOr pic.twitter.com/UdnMJUqhJ1 — le10sport (@le10sport) January 12, 2025

« Un gardien totalement moderne, un peu dans le style de Manuel Neuer »

Connaissant bien Mathew Ryan, Robbie Slater a fait les présentations avec le nouveau gardien du RC Lens. Dans des propos accordés à L’Equipe, il a alors confié sur l’Australien : « Quel type de gardien est-il ? Un gardien totalement moderne, un peu dans le style de Manuel Neuer. Il est très fort dans son jeu au pied. Mais il est aussi très bon sur sa ligne, avec un bon temps de réaction et des déplacements très rapides. Après, ce n’est pas un grand gardien par la taille. Pas petit, mais pas immense non plus. Son passage anglais lui a permis de progresser sur les corners, les coups francs. Il est très autoritaire dans ses sorties ».

« Il va tomber amoureux de Lens »

« Ryan s’apprête à découvrir quelque chose de spécial, quelque chose qu’il n’a jamais vu dans sa carrière, même en Premier League. Cette atmosphère, ça va prendre avec lui, il va tomber amoureux de Lens. Ce club, il te contamine et il va y avoir droit. Mais ce sera aussi un vrai test pour lui, il doit s’imposer. Il a besoin de se relancer car il est désormais en danger pour sa place en Australie. Il y a un nouveau coach qui a régulièrement choisi un autre gardien depuis son arrivée. Il ne peut pas rêver d’un meilleur endroit pour réagir, à condition qu’il accepte d’embrasser la culture lensoise, qu’il apprenne le français », a-t-il ajouté sur Mathew Ryan.