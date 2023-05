Mercato : Le PSG veut un crack à 60M€, c'est validé

Jean de Teyssière

Le mercato du Paris Saint-Germain commence à s'emballer. Cette fois-ci, c'est une piste au milieu de terrain qui est évoquée : celle menant au milieu défensif uruguayen évoluant au Sporting Lisbonne, Manuel Ugarte. Ciblé depuis plusieurs mois par Luis Campos, le PSG pourrait débourser 60M€, le montant de sa clause libératoire. Des recruteurs, qui ont analysé le jeu de Ugarte donnent leur avis sur le possible futur joueur du PSG.

Et si le PSG avait enfin trouvé le remplaçant de Thiago Motta ? Manuel Ugarte n'a que 22 ans mais selon L'Équipe , il n'a pas mis beaucoup de temps à s'affirmer au Sporting Lisbonne, où il a débarqué en 2021. L'Uruguayen est dur, rugueux et efficace dans les duels. Tout ce qui manquait au PSG.

« C'est pas mal techniquement »

Pour L'Équipe , de nombreux recruteurs ont accepté de parler de Manuel Ugarte, le futur joueur du PSG. Leur nom n'a pas fuité mais l'un estime que : « C'est quelqu'un qui met beaucoup de courses, de généreux, de très accrocheur, très fort dans le un-contre-un défensif. Il est mobile, c'est un récupérateur de ballon efficace qui sait mettre la pression sur son adversaire direct », tandis qu'un autre est plus mesuré : « C'est pas mal techniquement mais dans le jeu, ça reste moyen pour le très haut niveau. »

« C'est ce dont le PSG à besoin »