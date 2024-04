Mercato : Le PSG veut signer un phénomène

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agé seulement de 18 ans, Leny Yoro suscite l'intérêt de nombreuses équipes européennes. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité dès le mois de janvier, le PSG a ciblé le jeune défenseur du LOSC, tout comme le Real Madrid. Toute cette agitation ne surprend pas Jérôme Rothen, impressionné par la maturité de ce joueur.

Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG va tenter de signer Leny Yoro. Mais les dernières nouvelles ne sont pas rassurantes et envoient le jeune défenseur du LOSC vers le Real Madrid. Pour Jérôme Rothen, le joueur est promis à un brillant avenir.

Rothen est impressionné

« Sans le voir au quotidien, je vois qu’il est talentueux sur les matches. Un entraîneur ne fait pas autant confiance à un jeune s’il n’est pas précoce. Il passe les paliers. Il a fait des conneries, mais il a toujours su se relever » a confié l'ancien joueur du PSG au micro de RMC .

« Il est concentré sur une chose : terminer le plus haut possible avec le LOSC »