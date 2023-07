Mercato : Le PSG veut régaler Mbappé, c’est la douche froide

Alexis Brunet

Pour éviter de perdre Kylian Mbappé dès cet été, et pour lui donner envie de prolonger son contrat, le PSG souhaite réaliser un gros mercato. Luis Campos veut faire venir des joueurs qui sont proches du champion du monde, et qui pourront donc combiner à la perfection sur le terrain. Rayan Cherki serait donc pisté, mais John Textor, le patron de l'OL, ne semble pas vouloir perdre son crack.

Les relations sont tendues entre Kylian Mbappé et le PSG. Depuis que l'attaquant a annoncé ne pas vouloir prolonger jusqu'en 2025, un bras de fer a commencé entre lui et son président, Nasser Al-Khelaïfi. Le dirigeant parisien a même fixé un ultimatum au champion du monde, pour le pousser à prolonger. Pour essayer de faire changer d'avis le natif de Bondy, Paris veut monter une très grosse équipe, qui sera compétitive pour la Ligue des Champions.

Le PSG veut recruter du lourd pour Mbappé

Luis Campos le sait, pour satisfaire Kylian Mbappé, il va devoir se démener. Le Portugais a depuis plusieurs semaines fixé une priorité. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, il s'agit de Bernardo Silva. Le joueur de Manchester City marche sur l'eau en ce moment, et il souhaite quitter son club. Le PSG semble être une destination qui plaît au milieu offensif, et tout pourrait rapidement s'accélérer. Silva et Mbappé se connaissent bien, car ils avaient évolué ensemble à l'AS Monaco durant plusieurs saisons.

Textor ferme la porte pour Cherki