Mercato : Le PSG veut du lourd pour Mbappé, un retournement de situation a lieu

La rédaction

À la recherche d'un attaquant de pointe pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain lorgne les meilleurs buteurs d'Europe pour combler et entourer au mieux Kylian Mbappé. Parmi les pistes étudiées, on retrouve notamment Harry Kane. Le meilleur buteur de l'histoire de Tottenham est scruté par le PSG, mais le club londonien ne compte pas le laisser partir...

Si les Spurs de Tottenham sont la quatrième meilleure attaque de Premier League, c'est en partie grâce à leur buteur, Harry Kane. L'international anglais a marqué 24 buts et se classe deuxième du classement derrière l'intouchable Erling Haaland et ses 33 buts. Mais la seule ombre au tableau pour Kane, c'est son palmarès qui est nul. Avec aucun trophée, il pourrait se laisser tenter par une nouvelle aventure. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec Tottenham, Harry Kane a disputé 515 matchs avec les Spurs, et il a marqué 329 buts. On comprend aisément que son club veuille le garder...

Kane évalué à 115M€

Concernant le PSG, la priorité numéro 1 de Luis Campos serait Victor Osimhen, le buteur du Napoli. Mais en cas d'échec dans ce dossier, Harry Kane pourrait intéresser les dirigeants parisiens. Estimé à 115M€, le PSG devra faire avec la concurrence de Chelsea et Manchester United, eux-aussi intéressés par la venue du meilleur buteur de la sélection de l'Angleterre.

Tottenham veut prolonger son buteur