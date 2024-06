Mercato : Le PSG va encore attendre pour ce phénomène

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté au RB Leipzig, Xavi Simons a réalisé une très belle saison en Bundesliga, mais son avenir semble assez incertain. L’international néerlandais, qui appartient toujours au PSG, pourrait une nouvelle fois être prêté. Mais une chose est sûre, il ne prendra aucune décision avant l’Euro comme il l’a lui-même annoncé.

C'est l'un des feuilletons de l'été. L'avenir de Xavi Simons, prêté par le PSG au RB Leipzig, fait grandement parler ces dernières semaines. Comme révélé par le10sport.com, contrairement ce qui a pu être annoncé, le joueur n'a pas encore tranché pour son futur. Une information confirmée par Xavi Simons lui-même.

Xavi Simons n’a toujours pas tranché

« Je ne déciderai qu’après l’Euro. Je veux d’abord me concentrer pleinement sur le tournoi. La grande intensité du championnat allemand et la façon dont nous avons mis la pression m’ont permis de franchir une nouvelle étape dans mon développement. C’est la meilleure décision que j’aurais pu prendre et je suis content d’avoir osé le faire », assure-t-il dans les colonnes du médias néerlandais AD , avant d’en rajouter une couche.

«Je ne déciderai qu’après l’Euro»