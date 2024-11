Mercato : Le PSG tout proche d’un transfert de légende ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien joueur emblématique puis directeur sportif du PSG à deux reprises, Leonardo connaît particulièrement bien le club de la capitale. Et le dirigeant brésilien, qui analyse la nouvelle tournure donnée par le projet QSI sans star majeure, révèle une incroyable tentative du PSG dans les années 70 avec la légende, le Roi Pelé.

C’est un fait, le PSG version QSI connaît un virage majeur cet été puisque la politique du club a changé. Les grandes stars comme Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi sont parties, et la direction parisienne souhaite désormais composer un groupe avec des éléments prometteurs et disposant d’une grosse marge de progression, mais sans nom clinquant. Leonardo, l’ancien directeur sportif du PSG, livre son point de vue à ce sujet dans les colonnes du Figaro.

« Le club vit un autre moment »

« Quand je vois le PSG, c’est normal de penser à l’arrivée du Qatar qui a fait entrer le club dans une nouvelle dimension. Ce qui ne fait pas oublier ce qui a été fait avant, avec les Borelli, Denisot, les années Canal+. Aujourd’hui, le club vit un autre moment, après une période qui a vu quelque chose d’énorme être fait depuis 2011 », confie Leonardo, qui révèle ensuite que le PSG n’était pas passé loin d’un transfert légendaire avec Pelé dans les années 70, au moment de la fondation du club.

« Le PSG voulait Pelé »

« La première fois que je suis arrivé, encore comme joueur, on m’a bien dit que Paris était l’excellence, le glamour, avec ce besoin d’avoir le top du top. Des proches aux fondateurs du club, m’ont raconté que dans les années 1970, le PSG voulait Pelé. Ce n’est pas par hasard. C’est l’ADN de Paris et du PSG. Les paillettes. Ce qui brille et fait rêver. Je n’aime pas le mot star, mais après c’est comment tu utilises ces stars. Le projet sportif doit rester le centre de tout. Aujourd’hui, il y a des jeunes qui peuvent devenir des stars très vite dans cette équipe. Tu ne peux pas changer la nature. Il faut juste gérer ces situations », poursuit l’ancien dirigeant du PSG. Mais finalement, Pelé n’a jamais signé au Parc des Princes…