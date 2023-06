Mercato : Le PSG reçoit une aide inattendue

Benjamin Labrousse

Alors que la saison du PSG touche à son terme, le mercato estival va permettre aux dirigeants parisiens de prendre une grande décision sur l’avenir du club. Si rien n’est encore acté pour le départ de Christophe Galtier, la piste menant à Luis Enrique prend de l’ampleur. L’Espagnol aurait même joué un grand rôle dans un transfert à venir du club de la capitale.

Vers une situation similaire à l’OM pour le PSG ? Ce jeudi, le club marseillais a annoncé la démission de son entraîneur Igor Tudor. Côté parisien, la tendance n’est pas la même. Car Christophe Galtier lui, a récemment clamé son envie et surtout son « mérite » pour rester un an de plus sur le banc parisien. Mais l’avenir de ce dernier devrait considérablement animer le mercato estival parisien.

Luis Enrique bientôt à Paris ?

Depuis quelques jours, deux noms se démarquent pour possiblement remplacer Christophe Galtier sur le banc du PSG. En effet, José Mourinho (AS Rome), et Luis Enrique sont annoncés avec insistance à Paris. L’ancien sélectionneur espagnol se serait même rendu à Doha afin de rencontrer la direction parisienne à en croire les informations de Sports Zone .

Luis Enrique aurait recommandé Marco Asensio au PSG

Et selon le média, Luis Enrique ne serait pas étranger à la possible arrivée de Marco Asensio au PSG. L’ailier espagnol, sur le point de rallier le club parisien, aurait été recommandé par l’ancien sélectionneur à Doha.