Mercato : Le PSG rassuré pour l'avenir d'une star ?

Jean de Teyssière

Le PSG a vu énormément de stars quitter son effectif. Lionel Messi, Sergio Ramos et Neymar ont quitté le club et Marco Verratti pourrait aussi suivre. Et récemment, une rumeur laissait entendre que Gianluigi Donnarumma pourrait aussi quitter le PSG si le gardien de la Juventus Turin, Wojciech Szcesny, était transféré dans un autre club. Mais le gardien polonais a affirmé vouloir rester dans le club italien, ce qui permet au PSG de garder Donnarumma.

Le mercato parisien a été marqué par les nombreux départs de ses stars. Le premier à avoir quitté le club est Lionel Messi, suivi de près par Sergio Ramos. Et depuis, Neymar Jr a également quitté le club, pour rejoindre le club saoudien d'Al-Hilal. La situation aurait pu récemment évoluer avec le gardien du PSG, Gianluigi Donnarumma, qui était annoncé à la Juventus Turin.

La Juventus tentée par Donnarumma ?

En début de semaine, une rumeur venant du média transalpin TMW laissait comprendre que Wojciech Szcesny était sur le départ de la Juventus Turin. Pour compenser cette potentielle perte, le club turinois semblait intéressé par la venue du gardien parisien, Gianluigi Donnarumma. Et le PSG aurait même été tenté de le laisser partir, si une offre suffisante lui était envoyée.

« J'ai dit à plusieurs reprises que tant que la Juventus voudra de moi »