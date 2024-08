Mercato : Le PSG prépare une signature XXL

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après une première saison compliquée au PSG, Vitinha a été impressionnant lors du dernier exercice avec Luis Enrique. Aujourd’hui, le Portugais est le patron du milieu de terrain. Un joueur que le club de la capitale ne veut absolument pas perdre. C’est pour cela qu’un nouveau contrat serait actuellement en préparation pour Vitinha à Paris.

En parallèle d’avancer sur son mercato, le PSG travaille également sur différentes prolongations de contrat. Le club de la capitale veut conserver certains joueurs de Luis Enrique et s’active pour cela. Ces dernières semaines, on a pu ainsi entendre des négociations pour les nouveaux contrats de Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi. Voilà qu’il en serait de même pour Vitinha.

Mercato : Ce crack signe au PSG et réalise son rêve https://t.co/R7pUFhrKyI pic.twitter.com/fiEnY1Okib — le10sport (@le10sport) August 17, 2024

Une prolongation au PSG ?

A 24 ans, Vitinha est aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2027 avec le PSG. Mais voilà que cela pourrait prochainement évoluer avec la signature d’une prolongation du Portugais. Telle serait en tout cas la volonté du club de la capitale. En effet, selon les informations de Duncan Castles, le PSG préparerait un nouveau contrat pour Vitinha. Le signera-t-il ensuite ?

Guardiola fan de Vitinha

Si le PSG veut prolonger Vitinha, c’est aussi pour éloigner les clubs intéressés par le Portugais. Le joueur de Luis Enrique aurait notamment la cote auprès de Pep Guardiola. Duncan Castles fait savoir que l’entraîneur de Manchester City apprécierait particulièrement le profil de Vitinha, grâce notamment à sa polyvalence au milieu de terrain.