Mercato : Le PSG mêlé à une guerre à 12M€ !

Alexis Brunet

Avec Luis Campos à sa tête, le PSG a toujours un œil sur les meilleurs jeunes talents de la planète. Justement, le club de la capitale serait intéressé par un nouveau phénomène du nom de Kennet Eichhorn qui évolue en deuxième division allemande au Hertha BSC. Sa clause libératoire serait fixée à 12M€, mais problème, de très nombreuses formations sont sur le dossier.

Depuis l’arrivée de Luis Enrique, le PSG fait partie des équipes les plus jeunes d’Europe. Il faut dire que le technicien espagnol n’hésite jamais à lancer des jeunes joueurs, mais surtout il a trouvé une personne très qualifiée pour les lui offrir, un certain Luis Campos.

Le PSG piste un jeune talent allemand Cela fait maintenant des années que Luis Campos est identifié comme un des plus grands détecteurs de talents au monde et il pourrait bien le prouver une nouvelle fois. Selon le journaliste de Sky Sport Florian Plettenberg, le PSG aurait des vues sur un jeune joueur de 16 ans évoluant au Hertha BSC : Kennet Eichhorn. Ce dernier est tout simplement le plus jeune joueur de l’histoire à avoir fait ses débuts en deuxième division allemande et il n’est âgé actuellement que de 16 ans. C’est un milieu défensif qui a déjà un énorme gabarit puisqu’il mesure 1m86.