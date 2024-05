Mercato : Le PSG le veut, un crack de Ligue 1 répond pour son transfert !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désireux de se renforcer durant l’été, le PSG a notamment coché le nom de Leny Yoro pour sa défense centrale. Le Lillois sort d’une saison satisfaisante et figure également dans les petits papiers du Real Madrid. Interrogé lundi soir en marge des Trophées UNFP, la cible parisienne s’est prononcée sur son avenir.

Le PSG se prépare à un nouvel été agité, alors que l’intersaison va être marquée par le départ de Kylian Mbappé. L’attaque ne sera pas le seul secteur visé par la direction sur le mercato, alors que du renfort est également recherché en défense. Leny Yoro dispose notamment d’une excellente cote au sein du PSG, une piste activée dès l’hiver dernier comme vous l’avait révélé le10sport.com. Cette fois-ci, le club de la capitale espère bien décidé à aller au bout.



« Pour l’instant je suis un joueur de Lille »

Mais pour l’heure, le mercato n’est pas dans l’esprit de Leny Yoro. Alors qu’il figure dans l’équipe-type de la saison en Ligue 1, le joueur du LOSC a été interrogé sur le sujet en marge de la cérémonie, au micro de la chaîne L’Equipe : « Il me reste un match avec Lille cette saison et pour l’instant je suis un joueur de Lille. On va profiter du dernier match pour pouvoir atteindre l’Europe. On verra bien pour la suite ».

Le Real Madrid en pole ?