Mercato : Le PSG lance les grandes manoeuvres pour se débarrasser de lui !

C’est ce lundi 15 juillet que le PSG a repris le chemin de l’entraînement. Mais voilà que le club de la capitale n’aurait pas tardé pour remettre en place le loft des indésirables. On y retrouverait déjà plusieurs joueurs sur lequel Paris ne compte pas pour la saison à venir. Cela serait notamment le cas de Juan Bernat, de retour d’un prêt à Benfica. Alors que le PSG cherche à se débarrasser du latéral espagnol, certaines manoeuvres seraient opérées en coulisses.

Le loft des indésirables est de retour au PSG. En effet, Luis Campos aurait déjà communiqué à plusieurs joueurs qu’ils n’entraient pas dans les plans du club de la capitale pour la saison à venir. Actuellement, ce groupe serait composé de 8 éléments parmi lesquels on pourrait retrouver Renato Sanches ou encore Juan Bernat. Exfiltré la saison dernière par le PSG, l’Espagnol avait été prêté au Portugal, rejoignant ainsi Benfica. Un an plus tard, Bernat voit à nouveau la porte de sortie lui être signifiée…

Le PSG propose Bernat à l’étranger

Si Juan Bernat a encore un an de contrat avec le PSG, son avenir s’écrirait loin de la capitale française. A en croire les informations d’Il Secolo XIX, le club de la capitale s’activerait pour se débarrasser de l’Espagnol. En ce sens, le média italien révèle que Bernat aurait été proposé par le PSG au Genoa, en Italie, ainsi qu’à Las Palmas, en Espagne.

Une opération compliquée financièrement ?

Le PSG arrivera-t-il à ses fins et à trouver un point de chute à Juan Bernat d’ici la fin du mercato estival ? En ce qui concerne le Genoa, cela serait visiblement très compliqué. En effet, il est expliqué en Italie que les coûts de l’opération Bernat seraient très élevés. De plus, les blessures des derniers mois du latéral gauche en refroidiraient certains. Affaire à suivre…