Mercato : Le PSG lâche déjà sa réponse pour Vinicius Jr !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Vinicius Jr sera-t-il encore un joueur du Real Madrid la saison prochaine ? De nombreuses rumeurs circulent actuellement à propos du Brésilien, qui n’aurait pas la meilleure des relations avec Xabi Alonso. C’est ainsi que le coéquipier de Kylian Mbappé a notamment été envoyé au PSG, où on aurait déjà tranché concernant le transfert de Vinicius Jr.

Remplacé lors du Clasico, Vinicius Jr avait poussé un énorme coup de gueule, allant même jusqu’à insulter Xabi Alonso. Une séquence qui a forcément fait beaucoup de bruit en Espagne. C’est ainsi que certains, de l’autre côté des Pyrénées, assuraient que le divorce était acté entre le Brésilien et l’entraîneur du Real Madrid. La presse ibérique faisait même savoir que Vinicius Jr demanderait à quitter la Casa Blanca l’été prochain si Xabi Alonso restait sur le banc de touche.

Vinicius Jr veut le PSG ? Entre Vinicius Jr et le Real Madrid, l’heure de la séparation pourrait donc venir. Et voilà que l’avenir du Brésilien pourrait s’écrire… au PSG. Le coéquipier de Kylian Mbappé verrait en tout cas d’un bon oeil une signature au sein du club de la capitale, lui qui aimerait être coaché par Luis Enrique. Mais l’intérêt pour Vinicius Jr est-il réciproque ?