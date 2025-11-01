Mercato : Le PSG lâche déjà sa réponse pour Vinicius Jr !

Vinicius Jr sera-t-il encore un joueur du Real Madrid la saison prochaine ? De nombreuses rumeurs circulent actuellement à propos du Brésilien, qui n’aurait pas la meilleure des relations avec Xabi Alonso. C’est ainsi que le coéquipier de Kylian Mbappé a notamment été envoyé au PSG, où on aurait déjà tranché concernant le transfert de Vinicius Jr.
Remplacé lors du Clasico, Vinicius Jr avait poussé un énorme coup de gueule, allant même jusqu’à insulter Xabi Alonso. Une séquence qui a forcément fait beaucoup de bruit en Espagne. C’est ainsi que certains, de l’autre côté des Pyrénées, assuraient que le divorce était acté entre le Brésilien et l’entraîneur du Real Madrid. La presse ibérique faisait même savoir que Vinicius Jr demanderait à quitter la Casa Blanca l’été prochain si Xabi Alonso restait sur le banc de touche.
Vinicius Jr veut le PSG ?
Entre Vinicius Jr et le Real Madrid, l’heure de la séparation pourrait donc venir. Et voilà que l’avenir du Brésilien pourrait s’écrire… au PSG. Le coéquipier de Kylian Mbappé verrait en tout cas d’un bon oeil une signature au sein du club de la capitale, lui qui aimerait être coaché par Luis Enrique. Mais l’intérêt pour Vinicius Jr est-il réciproque ?
Le PSG pas intéressé ?
Le PSG serait-il tenté par une signature de Vinicius Jr ? Pas du tout si l’on en croit Romain Molina. En effet, dans une vidéo Youtube, le journaliste a fait savoir : « Les agents de Vinicius Jr reparlent avec l’Arabie Saoudite. Pareil avec d’autres personnes. Ils ont fait le tour. Vous voyez les rumeurs PSG, le PSG ne veut pas. Le PSG ne veut pas aujourd’hui ».