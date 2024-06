Mercato : Le PSG est attendu pour une star de Deschamps !

Thomas Bourseau

Le comité de direction du PSG a la possibilité de remplacer le capitaine de l’équipe de France par un international français dans les prochaines semaines. Le Bayern Munich aurait décidé de tourner la page Kingley Coman neuf ans après son arrivée. Et un retour au sein de son club formateur serait plus qu’utopique à ce jour. Néanmoins, l’ailier de Didier Deschamps chez les Bleus n’a pas encore été un sujet de négociations entre les deux clubs.

Le Paris Saint-Germain va-t-il rapatrier Kingsley Coman 10 ans après son départ pour la Juventus ? Avec le transfert visiblement imminent de Michael Olise en Bavière, l’avenir de l’international français serait grandement remis en question de l’autre côté du Rhin. C’est en effet l’information que Sport BILD a communiqué ces dernières heures, et cette opération serait susceptible de faire les affaires du PSG qui, depuis quelque temps, voit son nom lié à celui de Coman sur le marché des transferts.

Pas de discussions pour le moment entre le PSG et le Bayern pour Coman

Sky Deutschland lâchait une bombe lundi soir. Le média allemand assurait que le Bayern Munich, sous l’impulsion de son nouvel entraîneur Vincent Kompany, ne compterait plus sur Kingsley Coman. Une vente entre 40 et 50M€ serait escomptée par l’ogre de Bundesliga. Sport BILD confirme une prise de renseignements de la part du PSG auprès du clan Coman en personne. Néanmoins, l’attaquant de l’équipe de France n’aurait pas été encore l’objet de discussions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Et pour cause, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG n'a pas entrepris de démarche pour recruter Kingsley Coman.

Transferts : Le PSG tient sa priorité, tout peut basculer ! https://t.co/w6MLZmWdK6 pic.twitter.com/8NSjaXTH7L — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Kingsley Coman a laissé la porte ouverte au PSG ?