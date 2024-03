Mercato : Le PSG craque pour une pépite, sa signature est annoncée

Alexis Brunet

Le PSG pense déjà au prochain mercato, et pour cause, le club de la capitale devra remplacer Kylian Mbappé, qui ne devrait pas prolonger son contrat. Plusieurs noms sont annoncés dans le viseur de Luis Campos, et dernièrement c'est celui de Lamine Yamal qui est sorti. Mais l'attaquant ne devrait pas rejoindre Paris, et il va même prolonger au FC Barcelone.

Il faut s'attendre à ce que le PSG soit un acteur majeur du prochain mercato estival. Le club de la capitale s'apprête à perdre Kylian Mbappé, qui ne prolongera pas son contrat, et il faudra donc lui trouver un remplaçant.

Plusieurs pistes existent pour remplacer Mbappé

Luis Campos commence donc déjà à avancer ses pions en vue du prochain mercato. Le conseiller football du PSG a identifié plusieurs successeurs possibles à Kylian Mbappé. Le buteur du Napoli, Victor Osimhen, est pisté, tout comme l'attaquant de l'AC Milan, Rafael Leao. Mais dernièrement un nouveau nom est sorti dans la presse, celui de Lamine Yamal.

Mercato - PSG : Le premier transfert de l’été déjà connu ? https://t.co/tnidJSVSPZ pic.twitter.com/bE7LEYH6pK — le10sport (@le10sport) March 9, 2024

Le FC Barcelone veut prolonger Yamal