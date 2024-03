Mercato : Il fait une révélation sur son transfert au PSG

Benjamin Labrousse

Ce dimanche (13h), le PSG reçoit le Stade de Reims au Parc des Princes dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1. L’occasion pour Benjamin Stambouli, arrivé au sein du club rémois cet hiver, de retrouver le club parisien où il a évolué lors de la saison 2015-2016. Le milieu de terrain a d’ailleurs lâché une anecdote sur Laurent Blanc, son entraîneur de l’époque à Paris.

Au cours de la dernière décennie, plusieurs joueurs du PSG n’ont pas véritablement marqué les esprits. Lors de l’été 2015, le club parisien avait réalisé un transfert pour le moins surprenant en recrutant Benjamin Stambouli. Révélé à Montpellier où il a remporté le championnat de France en 2012, le milieu de terrain avait ensuite fait le grand saut en Angleterre en rejoignant les Spurs de Tottenham en 2014. Une expérience peu concluante pour Stambouli, qui avait néanmoins rebondi en rejoignant le PSG l’été d’après, contre 8,5M€.

Benjamin Stambouli va retrouver le PSG avec Reims

Arrivé au sein de l’équipe parisienne alors menée par Laurent Blanc, Benjamin Stambouli prendra part à 39 matchs avec le PSG en 2015-2016, avant d’être vendu à Schalke. Le Français après un passage en Turquie du côté de l’Adana Demirspor (2021-2024), est de retour en Ligue 1 où il s’est engagé avec le Stade de Reims cet hiver, et va affronter son ancien club ce dimanche. Auprès du Parisien , Benjamin Stambouli est revenu sur sa relation avec son ancien entraîneur au PSG.

« Il m’a expliqué ouvertement qu’il me voulait pour être la doublure de Thiago Motta »