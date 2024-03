Mercato - PSG : Mbappé négocie une clause spéciale avec le Real Madrid

Thibault Morlain

Tandis que Kylian Mbappé aurait d’ores et déjà annoncé à Nasser Al-Khelaïfi son départ du PSG à l’issue de la saison, rien n’est encore acté concernant la destination de l’international français. Alors que Mbappé a reçu 3 offres, c’est le Real Madrid qui est en pole position. Ça négocierait d’ailleurs encore entre le joueur du PSG et les Merengue, notamment à propos d’une clause concernant le Ballon d’Or.

Après 7 saisons sous le maillot du PSG, Kylian Mbappé va prochainement passer à un autre chapitre de sa carrière. Arrivant au terme de son contrat, le numéro 7 parisien a fait le choix de s'en aller à l’issue de la saison. Pour aller où ? Comme le10sport.com vous l’a révélé, Mbappé a 3 offres : Liverpool, Manchester United et Real Madrid. Néanmoins, tous les feux semblent enfin être au vert pour un départ de Kylian Mbappé vers la Casa Blanca. Après avoir essuyé de multiplies échecs, Florentino Pérez toucherait enfin au but en ce qui concerne l’arrivée de la star de 25 ans.

« Il y a aussi une clause spéciale à propos du Ballon d’Or »

Cette fois, ça pourrait donc enfin être la bonne pour le Real Madrid avec Kylian Mbappé. Reste encore à se mettre d’accord à 100% entre les deux parties et pour le moment, ça ne serait pas encore le cas. En effet, bien que les discussions seraient avancées, il resterait encore des détails à régler entre Mbappé et les Merengue. Cela vaudrait notamment pour une clause spéciale Ballon d’Or. Dans une vidéo Youtube , Fabrizio Romano a ainsi expliqué : « On sait que les discussions sont très avancées entre Mbappé et le Real Madrid. A propos de son contrat, on a déjà mentionné le salaire, proche de Vinicius et Bellingham, on a déjà mentionné la prime à la signature, qui sera de plus de 100M€, mais il y a aussi une clause spéciale à propos du Ballon d’Or ».

« Il a une chance de recevoir un bonus de plus »