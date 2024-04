Mercato : Le PSG boucle son premier transfert de l’été !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps poussé vers la sortie par le PSG ces derniers mois, Hugo Ekitike a finalement rebondi du côté de l'Eintracht Francfort où il a été prêté durant le mercato hivernal. Et l'avenir du jeune attaquant français semble déjà tracé, puisque le club allemand aurait décidé de lever son option d'achat auprès du PSG.

Avec les nombreuses arrivées enregistrées dans le secteur offensif l'été dernier au PSG (Ramos, Kolo Muani, Dembélé, Barcola, Asensio...), Hugo Ekitike (21 ans) a rapidement été mis de côté par Luis Enrique, qui ne comptait pas du tout sur lui pour l'avenir. L'ancien attaquant du Stade de Reims a finalement trouvé une porte de sortie durant le mercato de janvier, et a filé en prêt du côté de l'Eintracht Francfort. Et malgré son faible rendement depuis son arrivée en Allemagne (0 but, 1 passe décisive en 11 apparitions), Ekitike a déjà bouclé son transfert définitif loin du PSG.

Francfort lève l'option d'achat pour Ekitike

Selon les révélations de Sky , la direction de l'Eintracht Francfort aurait d'ores et déjà décidé de lever l'option d'achat auprès du PSG pour Hugo Ekitike, qui s'élèverait aux alentours de 16M€. Les dirigeants allemands croient en son potentiel, et de son côté, le joueur souhaite également rester à Francfort puisque ses perspectives d'évolution sont désormais nulles au sein du PSG.

