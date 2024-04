Mercato - PSG : La mèche est vendue pour le premier transfert de l’été

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prêté par le PSG à l'Eintracht Francfort, Hugo Ekitike est bien parti pour poursuivre sa carrière en Bundesliga. Directeur sportif de la formation allemande, Markus Krösche a laissé entendre que son équipe lèverait l'option d'achat présente dans son contrat. Celle-ci s'élèverait à 20M€. Blacklisté au PSG, l'ancienne pépite du Stade de Reims pourrait se relancer.

Hugo Ekitike restera l'un des gros échecs du PSG version Luis Campos. Recruté pour plus de 30M€, l'attaquant n'a jamais réussi à s'imposer. Exclu des plans de Luis Enrique, le buteur a tenté de se relancer à l'Eintracht Francfort.

Mbappé : Luis Enrique a révolutionné le PSG ! https://t.co/d5TTiyzgIS pic.twitter.com/SagFhu5Fxh — le10sport (@le10sport) April 14, 2024

Ekitike pourrait rester en Allemagne

Prêté avec option d'achat fixée à 20M€, Ekitike a trouvé un second souffle. A tel point que Markus Krösche a ouvert la porte à un transfert définitif. « Oui et je n’ai pas mal au ventre» a-t-il lâché à Bild . Selon lui, le buteur présente des qualités évidentes.

« Hugo possède certaines compétences qui ne s’apprennent pas »