La légende de QSI qui aurait pu échapper au PSG

Thomas Bourseau

Il y a bientôt onze ans, Marquinhos quittait la Roma pour rejoindre le PSG grâce au travail effectué par le directeur sportif de l’époque Leonardo. Cependant, toute la peine que s’est donnée le Brésilien n’aurait menée à rien sans la présence de Thiago Silva au Paris Saint-Germain.

Sous Leonardo, lors du premier passage du Brésilien à la tête de la direction sportive du PSG entre 2011 et 2013, le Paris Saint-Germain a recruté deux défenseurs centraux qui ont défini le club de la capitale version QSI : Thiago Silva en 2012 et Marquinhos en 2013. D’ailleurs, l’actuel capitaine du PSG a été la dernière recrue de Leonardo avant son départ en juillet 2013.

Le PSG a recruté Marquinhos grâce à Thiago Silva ?

À 19 ans, et après une pige à la Roma, Marquinhos choisissait de s’engager en faveur du PSG, club qu’il n’a finalement jamais quitté malgré les approches de Chelsea, mais surtout du FC Barcelone et du Real Madrid comme L’Équipe l’a confié dernièrement. Et le Paris Saint-Germain est parvenu à attirer Marquinhos seulement en raison du transfert de Thiago Silva un an plus tôt.

«Thiago Silva, c'est son idole. C'est pour ça que Marqui a choisi le PSG»