Mercato : Le PSG bloque le transfert d’une star

Pierrick Levallet

Très actif pour se renforcer cet été, le PSG s'est également débarrassé de quelques joueurs lors de ce mercato estival. Le club de la capitale a notamment fait une croix sur plusieurs stars, dont Lionel Messi et Neymar. D'autres gros noms sont annoncés sur le départ, mais la direction parisienne aurait bloqué le transfert d'un des cadres du vestiaire.

Cet été, le PSG a décidé de mener une certaine révolution dans son vestiaire. Le club de la capitale entend mener une politique moins bling-bling et orientée sur les stars. De ce fait, la formation parisienne n’a pas hésité à se séparer de quelques gros noms comme Sergio Ramos, Lionel Messi ou encore Neymar.

Plusieurs stars sur le départ au PSG ?

Et d’ici la fin du mercato, d’autres stars pourraient quitter le PSG. Kylian Mbappé est au coeur d’un grand feuilleton sur son avenir, Marco Verratti ne fait plus l’unanimité et Gianluigi Donnarumma a fait l’objet de quelques rumeurs de transferts. En revanche, les dirigeants parisiens ont posé leur veto pour le départ d’un cadre du vestiaire.

Marquinhos n'est pas à vendre