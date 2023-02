Mercato : Le PSG annonce son plan B après s’être planté

Guillaume de Saint Sauveur

Forcément déçu de l’issue du mercato hivernal pour le PSG alors qu’il souhaitait l’arrivée d’un nouvel attaquant, Christophe Galtier a néanmoins tenu à relativiser mercredi soir après la victoire à Montpellier. Et l’entraîneur parisien annonce son plan B pour tourner cette page mercato : les jeunes, sur lesquels ils compte bien s’appuyer.

Ce n’est plus un secret pour personne, Hakim Ziyech devait signer au PSG en toute fin de mercato hivernal et débarquer sous la forme d’un prêt. Mais Chelsea a fait parvenir les bons documents trop tardivement pour que l’opération ne soit validée, et Christophe Galtier n’a donc pas obtenu son renfort offensif tant espéré au PSG suite à la vente de Pablo Sarabia.

« Les jeunes vont avoir leur mot à dire »

Néanmoins, l’entraîneur parisien dispose d’une arme secrète pour atteindre les objectifs du PSG avec les jeunes titis issus du centre de formation. Il s’en est expliqué mercredi soir au micro de Prime Vidéo : « Pour différentes raisons, on n'a pas pu faire le joueur que l’on avait ciblé. On a cet effectif-là. J’ai un effectif de qualité, les jeunes vont avoir leur mot à dire dans cette deuxième partie de saison », confie Galtier.

