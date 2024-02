Mercato : Le PSG aidé par une vielle connaissance pour ce transfert ?

Benjamin Labrousse

Cet hiver, le PSG a tenté de recruter le prodige du LOSC Leny Yoro. Si Paris s’est rapidement heurté aux 90M€ exigés par le club lillois pour le joueur de 18 ans, un transfert de ce dernier pourrait se conclure cet été. Et malgré l’intérêt du Real Madrid, le club parisien pourrait bénéficier d’un allié de taille dans ce dossier.

Si l’actualité du PSG est marquée par le départ quasi-certain de Kylian Mbappé en fin de saison, Paris a déjà un plan pour le prochain mercato estival. Cet hiver, le club parisien avait tenté de recruter Leny Yoro, mais comme révélé par le10sport.com, s’était heurté aux exigences du LOSC, qui réclamait 90M€ pour vendre le défenseur de 18 ans.

Le PSG bataille avec le Real Madrid pour ce crack

Comme révélé en exclusivité par nos soins le 28 janvier dernier, le PSG ne s’avoue pas vaincu, et tentera de boucler la signature du prodige français cet été. Toutefois, le Real Madrid, comme l’a récemment annoncé MARCA , est également friand de Leny Yoro, qui est la priorité des Merengue sur le prochain mercato estival.

Jorge Mendes pousse pour Yoro au PSG !