Mercato : Le PSG affiche une position radicale pour prolongation de Neymar !

Alors que Neymar peine à retrouver son meilleur niveau dans la capitale depuis un certain temps, le PSG n’affiche aucun regret concernant la prolongation du Brésilien officialisée en mai dernier.

Après s’être fait remarquer lors de la dernière Copa America, Neymar était attendu avec le PSG, surtout suite à l’arrivée de son ami Lionel Messi. Cependant, le Brésilien n’est plus que l’ombre de lui-même depuis le début de la saison et semble à la peine physiquement et même psychologiquement. Les dernières déclarations de Neymar concernant son avenir international ont clairement inquiété, d’autant que le PSG a décidé de le prolonger jusqu’en 2025 en mai dernier. Une décision qui fait aujourd’hui débat, bien que la direction n’affiche aucun regret sur le sujet.

Le PSG assume la prolongation de Neymar