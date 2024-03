Mercato : Le PSG a tranché pour ce flop à 90M€

Jean de Teyssière

Le PSG a déboursé 90M€ l'été dernier pour faire venir Randal Kolo Muani au club. Après une excellente saison en Allemagne avec l'Eintracht Francfort, son profil a conquis les dirigeants parisiens qui ont travaillé jusqu'aux dernières secondes du mercato pour réaliser ce transfert. Sept mois plus tard, son transfert a déçu mais le club parisien reste convaincu par son attaquant et compte le garder la saison prochaine.

Depuis son arrivée au club en septembre dernier, Randal Kolo Muani n'a pas réussi à convaincre tout le monde. Auteur de 9 buts et 5 passes décisives, l'international français n'a pas à rougir de ces statistiques, qui montrent qu'il arrive à tirer son épingle du jeu, malgré sa présence de plus en plus récurrente sur le banc des remplaçants.

Luis Enrique compte sur Kolo Muani

Piqué gentiment par Didier Deschamps lors de l'annonce de la liste des Bleus, demandant à Luis Enrique de faire plus souvent jouer Randal Kolo Muani, le technicien espagnol lui avait répondu, expliquant que « Kolo Muani a 1 600 minutes de compétition au plus haut niveau, pour sa première saison avec une concurrence comme il n’en a jamais connu, a insisté Enrique. Je l’aime bien, je suis très content avec lui. Il joue dans l’axe, sur les côtés à gauche ou à droite, je sais où il doit jouer. » Luis Enrique apprécie le profil de l'international français, selon Le Parisien et compte sur lui.

Mercato - PSG : Une folie à 100M€ pour oublier Mbappé ? https://t.co/WhdM6A4iGb pic.twitter.com/AmyrPeBev0 — le10sport (@le10sport) March 20, 2024

Le PSG ne compte pas vendre Kolo Muani