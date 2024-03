Vente ASSE : Un projet colossal débloqué une star internationale ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs mois, la vente de l'ASSE semble clairement en stand by. Plusieurs projets ont été annoncés, mais rien ne s'est concrétisé. Par conséquent, officiellement, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont toujours les propriétaires du club du Forez qui reste toutefois en vente. Et si tout se débloquait grâce à Timothée Chalamet ?

A l'image de la vente de l'OM, celle de l'ASSE continue de faire parler puisque rien ne s'est concrétisé pour le moment. Plusieurs projets ont bien évidemment été étudiés, mais aucun ne convenait à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, toujours propriétaires du club du Forez. Cependant, Saint-Etienne commence à faire parler bien au-delà des frontières françaises, essentiellement grâce à un homme : Timothée Chalamet.

Vente ASSE : Le boss s’active, un milliardaire est attendu https://t.co/7UqsxCdXYF pic.twitter.com/sCXdLGYkB8 — le10sport (@le10sport) February 23, 2024

Timothée Chalamet le plus célèbre fan de l'ASSE

En effet, le célèbre acteur, star de la saga Dune, est franco-américain puisque son père est né en France. Et surtout, il est fan de l'ASSE. Et c'est de là que vient cette passion de Timothée Chalamet. « Saint-Étienne, c'est l'équipe dans mon cœur. C'est la fierté de la famille, de mon père, de la région, de la ville... J'adore le foot. Ce soir (en décembre 2019, ndlr), on va au Parc des Princes, je suis content, mais mon cœur est vert ! », lançait récemment l'acteur sur le plateau de C à Vous . Et compte tenu de la notoriété de Timothée Chalamet, Saint-Etienne fait parler aux Etats-Unis comme le souligne Daniel Riolo.

«Ça a fait du bruit aux États-Unis»