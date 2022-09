Foot - Mercato - PSG

Le PSG a enfin trouvé la solution pour se débarrasser d’Icardi

Publié le 6 septembre 2022 à 11h30 par Axel Cornic mis à jour le 6 septembre 2022 à 11h36

Ecarté du groupe depuis le début de la saison, Mauro Icardi ne rentre pas du tout dans les plans de Christophe Galtier, qui l’a publiquement invité à se trouver un nouveau club. C’est désormais chose faite, puisque l’attaquant du Paris Saint-Germain serait sur le point de s’engager en faveur de Galatasaray, qui aimerait officialiser son arrivée dès ce mercredi.

Cet été, le PSG a souhaité couper avec l’image de club qui ne sait pas vendre ses indésirables. Ils sont nombreux à avoir été poussés vers la sortie, avec plus d’une dizaine de départs entre transferts, prêts et fins de contrat, avec notamment Arnaud Kalimuendo, Angel Di Maria, Leandro Paredes ou encore Thilo Kehrer. Le ménage n’a toutefois pas été complet, puisque certains sont passés entre les familles du filet et l’exemple parfait est Mauro Icardi, que l’on n’a plus vu jouer avec le PSG depuis avril dernier.

« Je pense qu'il est important pour Icardi qu'il se relance »

Dès le début de la saison, Christophe Galtier avait pourtant joué cartes sur table avec l’attaquant argentin, dont le contrat court jusqu’en 2024. « J'ai vu Mauro en début de semaine pour lui expliquer que j'allais restreindre le groupe et que je ne pouvais pas jouer avec 25 joueurs de champ, ce n'est pas possible » avait déclaré le coach du PSG, en conférence de presse. « Le club travaille en étroite collaboration avec lui pour trouver la meilleure solution possible. Il a eu très peu de temps de jeu ces dernières saisons. Je pense qu'il est important pour lui qu'il se relance ». Il a toutefois fallu attendre un mois avant de voir une véritable porte de sortie se présenter pour l’ancien de l’Inter.

Direction la Turquie ?

Après avoir souvent été lié à un retour en Serie A, Mauro Icardi semble se diriger doucement mais surement vers la Turquie, où le mercato estival fermera ses portes le 8 septembre prochain. Plusieurs médias assurent qu’un accord aurait été trouvé avec Galatasaray, qui aurait bouclé son arrivée en prêt et qui devrait vraisemblablement prendre en charge le tiers de son salaire actuel, soit 3M€ par an. Interrogé sur ce sujet, l’entraineur de Galatasaray n’a d’ailleurs pas laissé de place au doute. « Les négociations pour Mauro Icardi se poursuivent » a déclaré Okan Buruk, dans des propos rapportés par le journaliste Yakup Cinar. « Nous voulons boucler sa signature dès que possible ».

Galatasaray prépare déjà son arrivée