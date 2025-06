Mercato : Le PSG a déjà trouvé son nouveau Pacho !

Désireux de renforcer le côté droit de sa défense centrale, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aurait coché le nom d'Ilya Zabarnyi, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2029 avec Bournemouth. D'après un scout anglais, le club de la capitale pourrait mettre la main sur le nouveau Willian Pacho.

«C'est davantage un profil à la (Willian) Pacho»

« C'est un défenseur avec une bonne mobilité. Il n'est pas lent, il scanne bien l'environnement, est capable de lire le jeu et d'anticiper. C'est davantage un profil à la (Willian) Pacho. Attention, Zabarnyi n'a pas un mauvais pied. C'est plutôt un relanceur fiable. Mais ce que j'aimais bien cette année, et c'est ce qui a porté Bournemouth, c'est sa complémentarité avec Dean Huijsen. Le binôme était hyper cohérent : Huijsen très responsabilisé à la relance et Zabarnyi qui dégageait beaucoup de sûreté, de solidité », a conclu le scout anglais. Reste à savoir si Ilya Zabarnyi signera finalement au PSG, et s'il représentera un danger pour Marquinhos, titulaire indiscutable à Paris depuis de longues années.