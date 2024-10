Mercato : Le projet historique du PSG en grand danger ?

Thomas Bourseau

Lucas Hernandez a signé au PSG pendant le mercato estival de 2023. Dans le cadre des prochaines sessions de transfert, Theo Hernandez serait susceptible de suivre l’exemple de son frère en débarquant à Paris. Mais il faudrait d’abord qu’il accepte de quitter son cocon familial à l’AC Milan.

Le PSG disposait de la fratrie Mbappé la saison dernière avec les présences du meilleur buteur de son histoire qu’est Kylian ainsi que son jeune frère Ethan. Les deux joueurs ont plié bagage à l’intersaison, le capitaine de l’équipe de France se rendant au Real Madrid lorsque le frère cadet s’engageait en faveur du LOSC.

«Ils nous ont demandé si le joueur voulait rester et s'il était content à Milan. J'ai dit oui»

Le PSG semble avoir l’opportunité d’accueillir une autre fratrie. En juillet 2023, Lucas Hernandez a déposé ses valises dans la capitale après avoir effectué quatre saisons au Bayern Munich. Et Theo Hernandez intéresserait le comité directeur du Paris Saint-Germain. Cependant, son agent Manuel Garcia Quilon a jeté un froid concernant l’avenir du latéral gauche milanais. « Il n'y a pas de négociations, nous n'avons parlé de rien depuis quatre mois. Le club m'a contacté, ils nous ont demandé si le joueur voulait rester et s'il était content à Milan. J'ai dit oui ».

«Il est heureux ici avec sa famille et son fils»

Lors d’une interview accordée à TeleLombardia, le représentant de Theo Hernandez, qui est contractuellement lié à l’AC Milan jusqu’en juin 2026, a assuré que l’international français est grandement lié à la Lombardie. « Il est très attaché à la ville, très bien ancré dans le football italien. Il est heureux ici avec sa famille et son fils. Theo est à Milan depuis six ans et les actions sont plus éloquentes que les mots. Nous n'avons aucune proposition sur la table, nous n'avons aucune offre du club ». Le PSG est prévenu pour son projet de fratrie. Reste à savoir désormais quel dénouement connaîtra ce feuilleton.