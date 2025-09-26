Mercato : Le plan du PSG dévoilé, trois transferts sont annoncés !

Alexis Brunet

Cet été, le PSG ne s’est pas montré très actif dans le sens des arrivées en ne faisant venir que trois nouveaux joueurs. Toutefois, cela pourrait être corrigé l’hiver prochain car le club de la capitale aurait déjà un plan. Un ailier droit gaucher serait recherché, mais un milieu de terrain et un défenseur pourraient également débarquer.

Contrairement à l’OM par exemple, le PSG n’a pas recruté beaucoup de joueurs cet été. Après une saison plus que réussie, le club de la capitale a misé sur la stabilité et n’a fait venir que trois nouveaux éléments : Illia Zabarnyi, Lucas Chevalier et Renato Marin.

Le PSG doit faire face à de nombreuses blessures Mais après une saison dernière très longue et qui a donc mis les organismes parisiens à rude épreuve, le PSG en paie le prix. De nombreux joueurs du club de la capitale se sont blessés dernièrement, à l’image d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué par exemple. Les deux attaquants seront absents plusieurs semaines, ce qui est un vrai coup dur pour Paris.