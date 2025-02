Mercato : Le phénomène raté à deux reprises par le PSG !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs saisons, Mathys Tel est identifié comme l’un des meilleurs jeunes joueurs du monde. Jusqu’il y a peu, c’était le Bayern Munich qui profitait des talents de l’attaquant, mais ce dernier a décidé de rejoindre Tottenham cet hiver. Le club allemand s’en mordra peut-être les doigts dans le futur, tout comme le PSG qui a raté le crack à deux reprises par le passé.

De plus en plus, le PSG semble vouloir accorder une grande place dans son effectif aux jeunes joueurs et notamment aux meilleurs talents français. C’est ainsi que l’été dernier, le club de la capitale a décidé de s’offrir Désiré Doué contre un chèque de 50M€ par exemple.

Le PSG a tenté de recruter Tel par le passé

Désiré Doué et Bradley Barcola font les beaux jours du PSG en attaque, mais un autre crack français aurait pu inscrire son avenir à Paris également. D’après les informations d’Eurosport, le club de la capitale a tenté à deux reprises de faire venir Mathys Tel, lorsque ce dernier avait une douzaine d’années. L’attaquant avait même fait des essais chez le champion de France, mais sans être finalement retenu.

Tel a rejoint Tottenham cet hiver

Finalement, le PSG a donc laissé passer Mathys Tel et c’est le Bayern Munich qui en a profité quelques années après, en le faisant venir du Stade Rennais. Cet hiver, le Français a décidé de donner un nouveau tournant à sa carrière en rejoignant Tottenham, car son avenir semblait bouché en Allemagne.