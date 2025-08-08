Mercato : Le nouveau joueur du PSG annoncé en direct !

Pour le moment, le PSG n'a enregistré qu'une recrue lors de ce mercato estival avec l'arrivée de Renato Marin. Toutefois, ça ne devrait pas être le dernier renfort à Paris. D'ailleurs, la prochaine arrivée au sein de l'effectif de Luis Enrique serait imminente et voilà qu'Illia Zabarnyi est sur le point de rejoindre le PSG.
Malgré Marquinhos, le PSG s'était mis en tête de recruter un défenseur central droitier. Pour cela, le club de la capitale a jeté son dévolu sur Illia Zabarnyi. Depuis plusieurs semaines maintenant, les négociations avec Bournemouth sont en cours et parvenir à un accord pour le transfert de l'Ukrainien a été compliqué. Mais la signature de Zabarnyi au PSG serait désormais imminente.
« Zabarnyi ne veut qu'une chose : rejoindre le PSG »
Lors de l'After Mercato de RMC, Fabrice Hawkins a annoncé qu'Illia Zabarnyi était sur le point de signer au PSG : « La direction sportive souhaite absolument faire venir l'Ukrainien de Bournemouth. Heureusement, dans ce dossier, Zabarnyi souhaite venir au PSG. Ce n'est pas ce qui sauve le PSG, mais ce qui les aide car d'autres clubs sont prêts à mettre ce que veut Bournemouth sur la table, mais Zabarnyi ne veut qu'une chose : rejoindre le PSG ».
« D'ici la fin de la semaine, ou la semaine prochaine... »
« Les négociations se poursuivent entre les deux clubs. Aujourd'hui, il y a autour de 3M€ de différence. Je pense que ça va aller au bout. D'ici la fin de la semaine, ou la semaine prochaine, Zabarnyi sera un joueur du PSG », a poursuivi le journaliste sur Zabarnyi, attendu donc dans les prochains jours au PSG.