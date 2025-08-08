Mercato : Le nouveau joueur du PSG annoncé en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour le moment, le PSG n'a enregistré qu'une recrue lors de ce mercato estival avec l'arrivée de Renato Marin. Toutefois, ça ne devrait pas être le dernier renfort à Paris. D'ailleurs, la prochaine arrivée au sein de l'effectif de Luis Enrique serait imminente et voilà qu'Illia Zabarnyi est sur le point de rejoindre le PSG.

Malgré Marquinhos, le PSG s'était mis en tête de recruter un défenseur central droitier. Pour cela, le club de la capitale a jeté son dévolu sur Illia Zabarnyi. Depuis plusieurs semaines maintenant, les négociations avec Bournemouth sont en cours et parvenir à un accord pour le transfert de l'Ukrainien a été compliqué. Mais la signature de Zabarnyi au PSG serait désormais imminente.

« Zabarnyi ne veut qu'une chose : rejoindre le PSG » Lors de l'After Mercato de RMC, Fabrice Hawkins a annoncé qu'Illia Zabarnyi était sur le point de signer au PSG : « La direction sportive souhaite absolument faire venir l'Ukrainien de Bournemouth. Heureusement, dans ce dossier, Zabarnyi souhaite venir au PSG. Ce n'est pas ce qui sauve le PSG, mais ce qui les aide car d'autres clubs sont prêts à mettre ce que veut Bournemouth sur la table, mais Zabarnyi ne veut qu'une chose : rejoindre le PSG ».