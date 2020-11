Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Suarez n'affiche aucun regret après son départ !

Publié le 23 novembre 2020 à 1h00 par H.G.

Arrivé à l’Atlético de Madrid cet été en provenance du FC Barcelone, Luis Suarez s’est confié sur son intégration au sein du club de la capitale espagnole.

N’entrant pas dans les plans de Ronald Koeman, qui souhaitait apporter un renouveau au sein du FC Barcelone, Luis Suarez a quitté le club catalan cet été après six années de bons et loyaux services. Celui qu’on surnomme El Pistolero a alors rejoint l’Atlético de Madrid, où Diego Simeone souhaitait vivement l’arrivée d’un numéro 9 qui puisse être un tueur devant les buts, chose qui lui manquait cruellement depuis des mois. L’ancien joueur de Liverpool a réussi ses premiers pas chez des Rojiblancos qui réalisent un très bon début de saison en occupant la deuxième place du classement derrière la Real Sociedad (qui compte deux matchs de plus) et qui se sont même payés le luxe de mettre fin à dix ans sans victoire face au FC Barcelone ce samedi en s’imposant 1-0 contre les Catalans.

« Je profite d’un entraîneur qui est très apprécié dans le monde entier »