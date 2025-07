Mercato : «Le meilleur» annoncé avec Lamine Yamal !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Champion d’Espagne en titre, le FC Barcelone travaille actuellement sur son mercato estival. Le club catalan aimerait recruter Nico Williams (Athletic Bilbao), mais ne peut pas l’inscrire pour le moment. Grand ami de Lamine Yamal, l’ailier de 22 ans doit prendre son mal en patience selon Dani Olmo, qui a connu une situation similaire.

« Nous voulons les meilleurs, j’aime jouer avec les meilleurs »

« À Nico, je dirais de faire preuve de patience, car au final, tout s’arrange. Il est vrai que ce qui m’est arrivé l’été dernier peut semer un peu le doute, mais moi, je suis toujours resté calme et j’avais la confiance du club. c’est un joueur top, qui appartient à un autre club, et cela doit être respecté. On sait déjà comment il s’adapterait. Nous voulons les meilleurs, j’aime jouer avec les meilleurs. Nico l’a prouvé à l’Athletic et en sélection », a ainsi confié Dani Olmo en zone mixte. Reste désormais à savoir si Lamine Yamal verra son grand pote arriver au Barça cet été, alors que pour rappel le Bayern le suit également avec attention.