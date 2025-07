Mercato - OM : Coup de foudre dans le vestiaire ?

La rédaction

Facundo Medina est officiellement Marseillais. L’OM accueille un troisième international argentin dans son effectif, aux côtés de Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli. Son ancien entraîneur à Lens, Franck Haise, se montre élogieux sur l’homme autant que sur le joueur, et prédit une intégration rapide et réussie dans le vestiaire phocéen.

L’OM a officialisé la venue de Facundo Medina. L’ancien Lensois rejoint deux coéquipiers en sélection argentine : Leonardo Balerdi ainsi que Geronimo Rulli. Le vestiaire de l’OM aura alors une forte odeur argentine la saison prochaine. Franck Haise s’est d’ailleurs confié sur la future intégration de Facundo Medina.

«Un mec exceptionnel» L’ancien entraîneur de la nouvelle recrue de l’OM se montre dithyrambique sur l’international argentin, qui devrait parfaitement s’intégrer au vestiaire marseillais : « Ils vont découvrir un mec exceptionnel, qui aime la compétition, et pas que le week-end. C'est un mec avec de la joie de vivre, qui aime déconner et gagner. »