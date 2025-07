Mercato : Messi a tranché, il va signer !

Sous contrat jusqu'au 31 décembre 2025 avec l'Inter Miami, Lionel Messi ne devrait pas faire son retour au FC Barcelone ou au Newell's Old Boys l'année prochaine. Très heureux au sein de la franchise de David Beckham, l'international argentin négocierait une prolongation avec sa direction. Alors que la Coupe du Monde se déroulera en Amérique du Nord, Leo Messi compterait rempiler d'une année minimum.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le PSG , Lionel Messi s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l' Inter Miami. Lors de son arrivée aux Etats-Unis , la Pulga a paraphé un bail de deux saisons et demi, soit jusqu'au 31 décembre 2025. Par conséquent, Leo Messi sera transféré pour 0€ au début de l'année prochaine s'il ne rempile pas.

Messi : Une prolongation d'un an minimum

Comme révélé par The Athletic, Lionel Messi (38 ans) et sa famille sont installés aux Etats-Unis. Convaincu par le projet de son club, l'international argentin ne devrait en aucun cas faire son retour au Newell's Old Boys ou au FC Barcelone dans un avenir proche. En effet, Leo Messi et sa direction négocieraient toujours une prolongation d'une année minimum. La Coupe du Monde 2026 ayant lieu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.