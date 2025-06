Mercato : Le feuilleton qui pourrait faire très mal à l’OM

Ancienne grande promesse de la formation de l’Ajax Amsterdam, Noa Lang pourrait se relancer à l’Olympique de Marseille en ce mercato estival. Il serait vraisemblablement l’une priorités du club phocéen en vue de la saison prochaine, mais de nombreux autres clubs se seraient joints à ce dossier, ce qui compliquerait grandement les choses.

L’effectif marseillais a beaucoup changé depuis un an et vraisemblablement, ça ne va pas s’arrêter. L’OM a déjà bouclé deux recrues en ce mercato avec Angel Gomes ainsi que CJ Egan-Riley, deux promesses du football anglais. Tout ça sans débourser le moindre sou en indemnité de transfert, puisqu’ils étaient arrivés à la fin de leurs contrats respectifs avec le LOSC et Burnley.