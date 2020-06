Foot - Mercato

Mercato : Mesut Özil aurait un nouveau prétendant !

Publié le 23 juin 2020 à 10h42 par La rédaction mis à jour le 23 juin 2020 à 10h43

En totale perte de vitesse avec Arsenal, Mesut Özil pourrait prendre la direction de la Turquie à la fin de son contrat. Le Fenerbache serait effectivement décidé à se l’offrir dans un an !