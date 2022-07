Foot - Mercato

Mercato : Le dénouement du feuilleton Ronaldo déjà connu ?

Publié le 6 juillet 2022 à 19h10 par Thomas Bourseau

Bien que son contrat ne court que jusqu’en juin 2023, Cristiano Ronaldo aurait la ferme volonté de quitter Manchester United et de se lancer un autre challenge ailleurs. Néanmoins, le retour à la réalité s’annoncerait terrible pour Ronaldo qui devrait rester à Manchester United.

L’avenir de Cristiano Ronaldo anime ce début de mercato estival. Alors que la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG, le transfert d’Erling Braut Haaland à Manchester City et le retour de Paul Pogba à la Juventus ont déjà tous été entérinés, c’est bien le feuilleton Ronaldo qui fait couler beaucoup d’encre dans la presse. Et à juste titre puisque selon diverses informations divulguées dans la presse, Cristiano Ronaldo aurait déjà fait part à ses dirigeants de sa volonté de quitter Manchester United cet été.

Ronaldo veut partir et fait parler à Chelsea et au Bayern

Depuis, les informations se succèdent au sujet d’un transfert de Cristiano Ronaldo, sous contrat à Manchester United jusqu’en juin 2023. Des échanges entre son agent Jorge Mendes et le co-propriétaire de Chelsea Todd Boehly, auraient déjà eu lieu selon The Athletic . Selon The Independent, Ronaldo ferait de Chelsea, du Bayern Munich et du PSG ses trois priorités absolues en cas de départ de Manchester United durant cette intersaison.

Ronaldo n’a qu’une seule véritable option pour son avenir