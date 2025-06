Mercato : Le coup de fil qui régale Kylian Mbappé !

Courtisé par Arsenal, Martin Zubimendi pourrait finalement prendre la direction du Real Madrid. Le club espagnol aurait contacté ses agents, relançant le dossier et menaçant l’accord de principe conclu avec les Gunners. Une arrivée qui ferait les affaires de Kylian Mbappé, heureux à l’idée de retrouver un ex-coéquipier du nouveau coach Xabi Alonso.

L’appel qui change tout

Malgré un accord de principe entre le joueur espagnol et les Gunners, le club londonien pourrait voir son plan tomber à l’eau. Et pourtant, Arsenal était prêt à s’aligner sur la clause libératoire de 60 M€, avec un salaire très attractif à la clé. Une arrivée qui renforcerait le Real Madrid et qui régalerait donc Kylian Mbappé.