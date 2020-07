Foot - Mercato

Mercato : Le clan Cavani aurait entamé des discussions pour son avenir !

Publié le 23 juillet 2020 à 21h30 par T.M.

Après avoir quitté le PSG le 30 juin dernier, Edinson Cavani est toujours sans club. Et visiblement, l’entourage de l’Uruguayen négocierait actuellement avec un club.

Arrivé au PSG en 2013, Edinson Cavani a donc quitté le club de la capitale cet été à la fin de son contrat, n’ayant même pas prolongé de quelques semaines pour finir la Ligue des Champions. A 33 ans, l’Uruguayen est ainsi libre et pour le moment, il n’a toujours pas retrouver de club pour la prochaine saison. Ce ne sont pas les prétendants qui manquent pourtant. Courtisé en Italie (Inter Milan, AS Rome), l’ancien de Naples figure aussi dans les petits papiers du Benfica. Concernant cette piste, le représentant de Cavani expliquait d’ailleurs : « Benfica est une possibilité, même s’il n’y a rien pour le moment. Je n’ai aucune information à ce sujet et je ne sais pas dans quelle mesure ce serait viable ».

Ça discute avec le Benfica ?