Foot - Mercato

Mercato : Le clan Cavani annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 21 juillet 2020 à 17h00 par T.M.

N’étant désormais plus lié au PSG, Edinson Cavani est toujours à la recherche d’un nouveau club. A ce sujet, le représentant de l’Uruguayen a fait le point.

Edinson Cavani a laissé son empreinte dans l’histoire du PSG. Toutefois, cette belle histoire est désormais finie pour le buteur uruguayen. En effet, en fin de contrat, le Matador n’a même pas prolongé de quelques semaines pour finir la Ligue des Champions avec le groupe de Thomas Tuchel. Le 30 juin dernier, à l’expiration de son contrat, Cavani s’est ainsi retrouvé libre, se cherchant toujours un nouveau club pour la saison prochaine. Et à 33 ans, le buteur affiche toujours de grandes ambitions, lui qui est notamment courtisé par l’Inter Milan ou l’AS Rome. Et alors que la presse portugaise annonçait dernièrement un intérêt du Benfica, le représentant d’Edinson Cavani a répondu à ce sujet.

« Une possibilité »