Mercato : Le boss du PSG a choisi sa prochaine signature !

Auteur d'une performance XXL mercredi soir en Ligue des Champions face au Milan AC, Warren Zaïre-Emery a conforté la direction du PSG dans sa volonté de prolonger au plus vite son contrat. Un dossier qui s'avère notamment prioritaire aux yeux du président Nasser Al-Khelaïfi... Explications.

Titulaire indiscutable cette saison dans les rangs du PSG, à seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery est en train d'exploser au plus haut niveau européen. Et l'international espoirs français a d'ailleurs rendu une nouvelle copie de grande qualité mercredi soir en Ligue des Champions face au Milan AC (3-0), avec deux passes décisives au compteur et un statut d'homme du match. D'ailleurs, la direction du PSG ne s'y trompe pas, et notamment le président Nasser Al-Khelaïfi qui souhaite le prolonger au plus vite.

Conformément aux révélations exclusives du 10sport.com qui vous a expliqué en août dernier que le PSG était déjà bien avancé pour la prolongation de contrat de Warren Zaïre-Emery, Fabrizio Romano a indiqué ces dernières heures que ce dossier était presque bouclé. Le club de la capitale, et notamment Al-Khelaïfi, souhaitent faire du jeune milieu de terrain une grande figure pour l'avenir du projet, et cela passera donc par la signature d'un nouveau bail puisque Zaïre-Emery est actuellement engagé jusqu'en 2025 au PSG.

✨🇫🇷 Warren Zaïre-Emery will sign new long term deal at Paris Saint-Germain soon.He’s key part of the project, wanted as face of the new era by the club — and especially by Nasser Al Khelaifi.🏅 MOTM yesterday, 17 year old. Top talent. pic.twitter.com/GaqlaZTh9K