Mercato : Le boss annonce du jamais vu au PSG !

Depuis le départ des stars dont celui de Kylian Mbappé qui est le dernier en date, l’ambiance est plus que positive en interne si l’on en croit les propos tenus par Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG a même affirmé que le staff technique du club n’aurait tout bonnement jamais vu ça.

Dès le mois de juin 2022, Nasser Al-Khelaïfi avait fait un teasing en interview pour Le Parisien. L’ère des stars au Paris Saint-Germain allait être révolue et une nouvelle politique sportive, emmenée par le conseiller football Luis Campos, serait progressivement mise en place.

«C'est notre équipe notre star. Et elle brille de mille feux»

Deux années sont passées et force est de constater que le président du PSG a tenu parole. La MNM, trio d’attaque composé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé n’est plus à l’ordre du jour. Et pour ce qui est des joueurs stars, il n’y en a plus au PSG. Une nouvelle identité qui rend très fier Nasser Al-Khelaïfi au vu de son discours tenu à Marca en interview. « La star du Paris Saint-Germain n'est pas un joueur individuel, c'est notre équipe notre star. Et elle brille de mille feux ».

«Ils m'ont dit qu'il y avait un esprit incroyablement positif au sein du groupe à l'entraînement, comme jamais auparavant»

Entraîneur du PSG depuis juillet 2023, Luis Enrique aurait grandement rassuré Nasser Al-Khelaïfi sur la nouvelle philosophie sportive. Enrique et Luis Campos ont tous deux notés quelque chose d’inédit au PSG. « Luis Enrique et notre conseiller sportif Luis Campos ont fait un excellent travail. Ils m'ont dit qu'il y avait un esprit incroyablement positif au sein du groupe à l'entraînement, comme jamais auparavant, avec de l'enthousiasme et de l'ambition pour réussir ensemble ».