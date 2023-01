Mercato : La vente de l'ASSE est au point mort, voilà pourquoi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Espérée par les supporters, la vente de l'ASSE n'aura pas lieu, en tout cas pas dans un avenir proche. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo envisageraient de conserver leur poste pendant plusieurs mois, au moins jusqu'en 2024. Le comportement des deux dirigeants, la situation sportive du club, mais aussi les gains récupérés grâce à l'accord CVC justifient cette décision.

La vente de l'ASSE n'est plus qu'un lointain souvenir. Qu'il paraît loin le temps où Roland Romeyer et Bernard Caïazzo publiaient une lettre ouverte pour officialiser leurs envies de départ. Depuis avril 2021, ce dossier ne cesse de traîner en longueur. Des doutes sont apparues sur la réelle volonté des deux responsables. Veulent-ils vendre ou conserver une place dans l'organigramme de l'ASSE ? Les témoignages sont nombreux, mais le constat est implacable.

Le cabinet KPMG ne reçoit plus aucune candidature

Selon les informations de But Football Club , aucune avancée réelle n'a été enregistrée dans ce dossier depuis avril dernier. Au printemps dernier, l'hommes d'affaires américain David Blitzer avait approché Roland Romeyer et Bernard Caïazzo pour racheter l'ASSE. Mais finalement l'opération a capoté en raison du comportement des responsables stéphanois. Selon Romain Molina, ils auraient omis de dévoiler certains chiffres à Blitzer, qui s'est depuis éloigné de la France. Depuis, le cabinet KPMG, chargé de sélectionner les meilleurs candidatures, n'aurait pas été sollicité, alors que l'équipe traverse une situation sportive inquiétante.

Enormément de candidats ont jeté l'éponge

Pourtant, il fût un temps où le cabinet KPMG travaillait activement dans ce dossier. Plusieurs investisseurs, plus ou moins sérieux, avaient exprimé leur intérêt avant d'être refroidi par le comportement de Romeyer et Caïazzo. « C’est comme dans un concours de saut en hauteur. On demande de passer une barre placée à 1m20 pour gagner la compétition. On s’entraîne, on s’exécute, on réussit. Et d’un coup, on demande une autre barre à 1m25. Rebelote, on passe 1m25, on demande 1m30. C’est épuisant… » avait déclaré une source proche du dossier à RMC .

L'ASSE n'est plus une priorité

Un autre point est à prendre en considération lorsqu'il s'agit de discuter de la vente de l'ASSE. Dernièrement, le club stéphanois a récupéré une vingtaine de millions d'euros, grâce aux transferts bouclés cet été, mais aussi grâce à la somme récupérée suite à l'accord entre la Ligue et CVC. Le cash ne manque plus à l'ASSE. Par conséquent, la vente du club ne semble plus être une priorité à l'heure actuelle.