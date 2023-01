Mercato : Après son transfert, il annonce clairement la couleur

Arthur Montagne

Bien décidée à se renforcer cet hiver, l’AS Saint-Etienne vient d’annoncer un nouveau transfert. Après Gaëtan Charbonnier, c’est Dennis Appiah qui débarque chez les Verts. Le polyvalent défenseur du FC Nantes sait qu’une lourde tâche l’attend. Mais cela ne l’effraie pas, bien au contraire.

C'était attendu, l'ASSE est déjà très active sur le mercato. Bien décidés à inverser la tendance et assurer leur maintien en Ligue 2, les Verts ont d'ores et déjà bouclé l'arrivée de Gaëtan Charbonnier qui débarque en qualité de joker en provenance de l'AJ Auxerre. Et ce mardi, l'ASSE a annoncé son deuxième renfort de l'hiver à savoir Dennis Appiah. « En provenance du FC Nantes, le défenseur polyvalent s'est engagé aujourd'hui, mardi, en faveur de l'AS Saint-Étienne jusqu'en 2025 », explique le communiqué du club du Forez. Et le nouveau défenseur de l'ASSE ne manque pas d'ambitions !

✍️ 𝐃𝐞𝐧𝐧𝐢𝐬 𝐀𝐩𝐩𝐢𝐚𝐡 est stéphanois jusqu'en 2025 ! 🤜🤛 Bienvenue chez les Verts, @DennisAppiahOff 😉 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 3, 2023

Appiah est déjà très motivé !

« J’arrive dans une équipe qui sait jouer au football, ce n’est pas ça le problème. Mais elle a besoin de plus d’agressivité pour sortir de cette sinistrose liée à la relégation récente du club. Je suis là pour apporter ce que je sais faire, tout en amenant mon expérience pour qu’on se sorte tous ensemble de cette situation difficile », lance Dennis Appiah sur le site officiel de l'ASSE. Et son nouvel entraîneur, Laurent Batlles est lui aussi très enthousiaste concernant l'arrivée de l'ancien défenseur du FC Nantes.

«C'est un joueur frais mentalement»