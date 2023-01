Mercato : Pour la vente de l'ASSE, c'est terminé

Arthur Montagne

Depuis plusieurs mois, la vente de l'ASSE ne cesse d'être commentée. Néanmoins, rien ne se précise dans ce dossier et alors que David Blitzer semblait proche de rafler la mise au printemps, il n'y aurait plus aucune offre sur la table depuis près de neuf mois. Encore une fois, la vente du club semble donc être un lointain souvenir.

Cela fait désormais plus d'un an et demi que la vente de l'ASSE est dans les tuyaux et le feuilleton n'en finit plus. Alors que de nombreux investisseurs se sont positionnés ces derniers mois, aucun n'a trouvé grâce aux yeux Bernard Caiazzo et Roland Romeyer, les deux actuels propriétaires du club. Et ce n'est pas près d'évoluer.

La vente de l'ASSE n'est plus un sujet

Et pour cause, selon les informations de BUT Football Club , la vente de l'ASSE est au point mort. Depuis David Blitzer, qui semblait très proche de racheter le club au printemps dernier, plus aucun candidat ne s'est manifesté auprès de KPMG, le cabinet d'audit mandaté par les Verts pour éplucher les dossiers de candidature. Cela fait donc 9 mois qu'il ne se passe plus rien dans ce dossier. Bernard Caiazzo et Roland Romeyer ne sont donc pas près de céder leurs fonctions.

